В 14 городах и селах Донецкой области созданы военные администрации. Указ №469/2022 об этом подписал Владимир Зеленский.

Военные администрации создаются, в частности, в Бахмуте, Лимане, Краматорске, Святогорске, Северске, Соледаре, Курахово и Часов Яре.

В Краматорске главой администрации назначен нынешний мэр Александр Гончаренко.

Большинство из этих городов уже стали прифронтовыми, а два - Лиман и Святогорск – находятся под контролем российской армии.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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