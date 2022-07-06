В "ДНР" заявляют, что под обстрел попали Макеевка и соседний Харцызск, которые находятся на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

На опубликованных видео видно, как над Макеевкой поднимается черный дым.

Местные телеграм-каналы пишут, что нанесен удар в районе остановки "Техснаб".

Украинские телеграм-каналы сообщают, что били по базе боеприпасов с помощью американских систем HIMARS. Подтверждения этой информации пока нет.

Также на видео попали последствия прилета в Харцызске.

Город расположен восточнее Макеевки. Сообщается о двух раненых.

Тем временем советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что россияне захватили поселок Новолуганское в Донецкой области.

Кроме того, мы писали, что британская разведка спрогнозировала, где будет проходить следующее ключевое сражение в борьбе за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.