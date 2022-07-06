Россияне обстреляли 5 громад Сумской области. Выпущено более полусотни снарядов, поврежден склад удобрений
За вчерашний день россияне обстреляли пять громад Сумской области, расположенных на границе. Зафиксировано более полусотни "прилетов".
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Живицкий.
С восьми утра по Новослободской громаде было 10 "прилетов" из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач.
Также, по словам Живицкого, с восьми утра было 7 минометных "прилетов" по Белопольской громаде. В полдень три обстрела было зафиксировано в Шалыгинской громаде.
С полпервого начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской громаде Ближе к 17 и к 19 – еще два обстрела, оба раза было выпущено по 5 мин. В результате был поврежден склад минудобрений.
После обеда было 15 минометных "прилетов" по Шалыгинской громаде, сообщил Живицкий.
Вечером 4 мины прилетело по Середино-Будской территориальной громаде. Также почти в восемь вечера беспилотники сбросили взрывчатку над Шалыгинской громадой, сообщил глава ОВА.
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