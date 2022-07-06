За вчерашний день россияне обстреляли пять громад Сумской области, расположенных на границе. Зафиксировано более полусотни "прилетов".

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Живицкий.

С восьми утра по Новослободской громаде было 10 "прилетов" из миномета. Повреждены 2 домовладения, выбиты окна и линии электропередач.

Также, по словам Живицкого, с восьми утра было 7 минометных "прилетов" по Белопольской громаде. В полдень три обстрела было зафиксировано в Шалыгинской громаде.

С полпервого начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской громаде Ближе к 17 и к 19 – еще два обстрела, оба раза было выпущено по 5 мин. В результате был поврежден склад минудобрений.

После обеда было 15 минометных "прилетов" по Шалыгинской громаде, сообщил Живицкий.

Вечером 4 мины прилетело по Середино-Будской территориальной громаде. Также почти в восемь вечера беспилотники сбросили взрывчатку над Шалыгинской громадой, сообщил глава ОВА.

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