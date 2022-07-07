Вчера в Днепропетровской области был ракетный удар по предприятию в Покровском районе. В результате пострадали три человека, двое из них - проезжавшие мимо велосипедисты.

Об этом 7 июля в Telegram-канале сообщила глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его данным, один из раненых в крайне тяжёлом состоянии. Пожар на предприятии уже потушили.

Также вчера поздно вечером враг попал по селу Марьянское в Криворожском районе. В результате обстрела там перебиты линии электросетей. Обошлось без жертв.

Кроме того, россияне обстреляли приграничные территории Зеленодольска и Великой Костромки. Разрушений и пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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