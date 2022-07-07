Кроме установки флага на Змеином подразделения ВСУ выполнили также ряд задач по зачистке острова.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный. Подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины", - говорится в отчете.

Флаг же был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

Скриншот: Telegram/Одеса.Офіційно

В то же время появился и комментарий минобороны РФ по этому поводу, об этом сообщают российские СМИ.

Там сообщают, что после установки флага по острову нанес удар самолет ВКС России, "в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области", - уверяют в минобороны РФ (ВСУ потерь не подтверждают).

Отметим, украинские командование сегодня подтверждало удар российских самолетов по причалу на Змеином.

То есть били скорее всего по украинской группе, которая пришла для установки знамени.

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