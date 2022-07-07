Арестович сообщил, какие гарантии безопасности Украине готов предоставить Запад после войны
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что гарантии безопасности, которые готов дать Запад Украине после войны, будут касаться поставок вооружения, но не более.
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
Арестович пояснил, что это будет обязательство в случае новой войны "немедленно" созвать консультации и передать оружие, а также финансы.
При этом он уточнил, что такой формат гарантий будет работать "до вступления Украины в НАТО".
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