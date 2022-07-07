Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что гарантии безопасности, которые готов дать Запад Украине после войны, будут касаться поставок вооружения, но не более.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Арестович пояснил, что это будет обязательство в случае новой войны "немедленно" созвать консультации и передать оружие, а также финансы.

При этом он уточнил, что такой формат гарантий будет работать "до вступления Украины в НАТО".

Ранее мы писали, что Алексей Арестович назвал три направления, по которым продолжит наступать российская армия на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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