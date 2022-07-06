Гарантии безопасности, которые Запад готов предоставить Украине, не будут соответствовать 5-й статье договора о НАТО.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, пишет Deutsche Welle.

"Шольц заявил, что Германия входит в число стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, хотя, добавил он, "они не будут такими, которые соответствовали бы 5-й статье Североатлантического договора", – сообщает издание.

Статья 5 договора о НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц рассматривается как нападение на них всех.

То есть Украине не дадут гарантию, что в случае нападения на нее страны-гаранты вступят в войну против агрессора, комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" рассказывала, что в конце июня канцлеру Шольцу журналистка задала вопрос о гарантиях безопасности для Украины, а он ушел от ответа.

Также мы писали о заявлении Шольца, что гарантии безопасности, обещанные Украине федеральным правительством Германии на саммите G7, пока не могут быть конкретизированы.