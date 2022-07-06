Гарантии безопасности, обещанные Украине федеральным правительством Германии на саммите G7, пока не могут быть конкретизированы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал Tagesschau.

Порядок гарантий должен сначала быть обсужден с партнерами, а также с самой Украиной, заявил Шольц.

Напомним, что ранее на саммите G7 Шольц ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украине.

А на днях глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал предварительный вариант соглашения о международных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, в договоре будут три основных блока: обеспечение способности Украины реализовать право на самозащиту, действия по сдерживанию новой агрессии и санкционная политика.

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