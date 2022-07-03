Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украине придется принять все требования Москвы, когда возобновятся переговоры. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Наступит черед переговоров, перед которыми украинцам придется понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - сказал он.

В то же время Песков уточнил, что сейчас ситуация совершенно противоположная.

"Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир", - добавил он.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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