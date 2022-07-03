Помощь Евросоюза на восстановление Украины после войны может превысить 500 миллиардов евро. Такую цифру приводит Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

На этой неделе Украина планирует представить план восстановления страны. Этот документ объемом около 2000 страниц будет представлен на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано.

В нем будет представлен широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Европейская комиссия изучает варианты финансирования, включающие гранты и займы, хотя подробностей мало, а официальные лица не торопятся выдвигать оценки, пока бушует война.

Одной из возможностей является совместное заимствование на рынках, аналогичное механизму сбора средств для фонда восстановления после пандемии ЕС.

Суммы, связанные с любым восстановлением, также подчеркивают острую финансовую боль Украины, пишет Bloomberg. поскольку политики в Киеве изо всех сил пытаются поддерживать бюджет в рабочем состоянии, поскольку доходы иссякают, а зависимость от глобальных доноров возрастает.

План такого масштаба также попадет под пристальное внимание правительств ЕС, которые скептически относятся к увеличению долга. Экстренная помощь Киеву уже задерживается в институтах ЕС из-за разногласий между официальными лицами ЕС и Германией по поводу деталей пакета.

Ожидается, что осенью Еврокомиссия и Германия в качестве председателя G7 созовут конференцию для продвижения плана.

Ранее "Страна" писала, что Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро макрофинансовой помощи.

Также мы рассказывали, что Украина получила от США грант на 1,3 млрд долларов для поддержки госбюджета.