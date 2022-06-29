Сегодня во французском Лионе Украина и Европейский союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства инфраструктуры Украины.

Также соглашением предусматривается упрощение признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок сделки составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе... Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки – переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения. Продолжим работать над скорейшей транспортной интеграцией в ЕС", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, 23 июня Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".