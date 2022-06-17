Министерство интеграции рекомендовало правительству Украины внедрить упрощения по получению документов для переселенцев.

Об этом пишет в Telegram вице-премьер Ирина Верещук.

Предлагаются следующие упрощения:

Если человек потерял паспорт, то соцвыплаты производятся по справке от ГМС, пока не оформят паспорт. Освободить от сбора за оформление утраченных и украденных паспортов. Если технически невозможно обеспечить электронную подпись в паспортном чипе, то паспорта будут выдаваться без электронной подписи. Если в иностранном государстве отсутствует украинский консул, то оформлением документов на возвращение в Украину будет заниматься ГМС.

Напомним, Кабмин разрешил получать украинские паспорта за границей.

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