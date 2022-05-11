В Украине упросили процесс получения водительских прав
Кабинет министров Украины изменил процедуру получения водительского удостоверения в Сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД).
Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.
Согласно нормативному акту:
- Граждане, переехавшие в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавалась теория;
- Водители, проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации, могут обучаться через Zoom, Skype, Google meet и т.д. удаленно;
- Сокращение срока обучения водителей на категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнение преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС"), "этика водителя ТС" и т.п.);
- Возможность вернуть техпаспорт, выданный по заявлению его владельца на имя лица для поездки за границу, в течение десяти дней со дня возвращения из-за границы.
Ранее сообщалось, что МВД возобновило услугу перерегистрации авто при покупке-продаже.
Также мы писали, что сервисные центры МВД Украины теперь работают шесть дней в неделю.