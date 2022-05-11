Кабинет министров Украины изменил процедуру получения водительского удостоверения в Сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Согласно нормативному акту:

Граждане, переехавшие в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавалась теория; Водители, проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации, могут обучаться через Zoom, Skype, Google meet и т.д. удаленно; Сокращение срока обучения водителей на категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнение преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС"), "этика водителя ТС" и т.п.); Возможность вернуть техпаспорт, выданный по заявлению его владельца на имя лица для поездки за границу, в течение десяти дней со дня возвращения из-за границы.

Ранее сообщалось, что МВД возобновило услугу перерегистрации авто при покупке-продаже.

Также мы писали, что сервисные центры МВД Украины теперь работают шесть дней в неделю.