Сервисные центры Министерства внутренних дел начали работать шесть дней в неделю. Об этом сообщается на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

“Сервисные центры МВД понимают, как важно людям сейчас получать государственные услуги. Поэтому переходим на 6-ти дневную рабочую неделю. А это значит, что завтра мы работаем”, - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Киеве начнут работу два сервисных центра МВД: 8045 по ул. Павла Усенко, 8 и 8048 на ул. Николая Гринченко, 18. График работы учреждений в каждом регионе разный, поскольку зависит от комендантского часа.

Скриншот: Facebook/Головний сервісний центр МВС

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