Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил о том, что переводы денежных средств от заробитчан из-за границы во время войны значительно упали.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Нет пока точной статистики, но из того, что я видел по цифрам, у нас кратно упали цифры перечислений от заробитчан с момента начала боевых действий", - говорит Денисенко.

Напомним, в прошлом году украинские заробитчане установили новый рекорд по объемам перечисленной в страну валюты. По данным НБУ, годовой объем переводов составляет 15 млрд долларов – самый большой показатель за все время наблюдений с 2008 года.

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