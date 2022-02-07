В прошлом году украинские заробитчане установили новый рекорд по объемам перечисленной в страну валюты.

Об этом сообщает инфографика Национального банка Украины.

По данным НБУ, годовой объем переводов составляет 15 млрд долларов – самый большой показатель за все время наблюдений с 2008 года.

Эта сумма также на 3 миллиарда долларов больше, чем в 2020 году.

Больше всего переводов поступило из Польши - 4,3 млрд долларов, на втором месте - Соединенные Штаты, откуда перечислили 1,1 млрд долларов. Замыкает тройку Великобритания - 0,8 млрд долларов.

"Собственно, на этих деньгах и держится во многом украинская экономика. Для сравнения - примерно столько же ($15,9 и $15,5 млрд) принесли две самые главные статьи украинского экспорта - металлургия и сельское хозяйство соответственно", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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Также "Страна" сообщала, что в Польше увеличили период работы для заробитчан. Теперь украинцы и граждане еще пяти стран смогут работать в Польше 2 года на основании декларации о поручении работы.