Командование войсками РФ решило временно отказаться от идеи штурмовать Киев, однако это не означает отсутствие таких амбиций в целом.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Если мы говорим непосредственно о Приирпенье, действительно идут бои. Идут бои в Ирпене, россияне действительно окапываются. Но говорить о том, что они отказались от штурма на Киев, честно говоря, с моей точки зрения, еще рановато. Действительно, у них сейчас нет сил. Но в то же время мы понимаем, что они стягивают к беларусско-украинской границе свои части", - сказал Денисенко.

По словам советника, сейчас россияне бросают основные силы для получения контроля над Донбассом. От захвата Киева при этом никто не отказывался, просто этот вопрос отложили. Денисенко считает, что главная цель россиян сейчас - Мариуполь, Изюм и так называемый треугольник Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.

Напомним, по мнению главы Киевской городской военной администрации генерал Николая Жирнова, чтобы захватить Киев, противник должен перебросить в Украину всю свою армию и создать два блокадных кольца. Сейчас Россия не может этого сделать.

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