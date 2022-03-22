В ночь с 21 на 22 марта американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские войска в понедельник не предпринимали крупных наступлений.

Об этом Институт изучения войны сообщает в Facebook.

"Российские войска северо-западнее и северо-восточнее Киева продолжали обстреливать город и укреплять оборонительные позиции, но крупных наступательных операций не вели", - говорится в сообщении.

Также, по данным Института изучения войны, войска РФ не вели наступательных операций в направлении городов Чернигов, Сумы и Харьков на северо-востоке Украины в течение прошлых суток.

"Российские войска продолжали сокращать Мариупольский котел и провели несколько безуспешных штурмов в Луганской и Донецкой областях, но не начали никаких наступательных операций в районе Херсона", - сообщили в институте.

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