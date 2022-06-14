Украинские водительские удостоверения адаптированы к документам ЕС. Чтобы стать владельцем документа европейского образца, старые права нужно обменять на новые.

Об этом в Facebook сообщает МВД Украины.

Обменять старое удостоверение можно в сервисных центрах МВД.

Для обмена необходимы такие документы:

Паспорт;

Копия ИНН;

Водительское удостоверение.

На новых удостоверениях вместо пиктограмм указываются коды, используемые в водительских документах в ЕС. Также в них есть отметка "78" о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее мы писали, что недавно в Украине заблокировали фишинговые сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы Министерства внутренних дел. С их помощью преступники похищали данные о водительских удостоверениях украинцев.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия планирует упростить признание украинских водительских прав на территории Евросоюза, чтобы граждане Украины могли ими пользоваться по истечении шести месяцев пребывания в Евросоюзе. Обычно иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны.