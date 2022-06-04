Еврокомиссия планирует упростить признание украинских водительских прав на территории Евросоюза, чтоб граждане Украины могли ими пользоваться по истечении шести месяцев пребывания в Евросоюзе.

Об этом сообщает Spiegel.

Такая информация содержится в ответе немецкого правительства на запрос депутата Клары Бюнгер. На уровне ЕС федеральное правительство Германии и федеральные земли обсуждают с Европейской комиссией возможность признания украинских водительских прав.

Иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

Ранее "Страна" рассказывала, как детям украинских беженцев получать образование в странах ЕС.

На данный момент, число украинских беженцев в Евросоюзе превысило 7 миллионов человек.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.