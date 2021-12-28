С сегодняшнего дня, 28 декабря, в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Теперь в них будет указываться с какой коробкой передач был сдан практический экзамен.

Об этом пишет пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Автоматическая коробка передач будет отмечаться в виде кода "78".

"С 28 декабря в водительских удостоверениях будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78". С ним водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок временного изъятия и возврата водительских прав. В частности, добавился пункт, в котором прописано, что человек считается лишенным права водить авто после решения суда по поводу законности изъятия у него прав.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил постановление об изменении правил получения водительских удостоверений. Речь идет об увеличении сроков между экзаменами, после сдачи которых и можно будет получить соответствующий документ. Согласно постановлению, сроки между теоретическими и практически экзаменами в автошколах увеличили с трех месяцев до двух лет.