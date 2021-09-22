Кабинет Министров на заседании в среду, 22 сентября, утвердил постановление об изменении правил получения водительских удостоверений. В частности, речь идет об увеличении сроков между экзаменами, после сдачи которых и можно будет получить соответствующий документ.

Согласно постановлению, сроки между теоретическими и практически экзаменами в автошколах увеличили с трех месяцев до двух лет. Также в правах будет указано на машине с механической или автоматической коробкой передач вы сдавали практический экзамен.

Если открывается несколько категорий, то экзамены проводятся по более высокой. Скажем, чтоб открыт категорию А1, нужно сдать экзамен на категорию А.

В первых также станут указывать дополнительные ограничения. Скажем, будут отмечать специальными кодами носит ли водитель очки (код 01.01), слуховой аппарат (02), протез ноги или руки (03.01, 03.02) и т.д.

Также введут коды для ограничения вождения, скажем, только в дневное время суток или в определенном радиусе от места жительства и прочее.

Ранее мы рассказывали, что Рада приравняла цифровое водительское удостоверение и документы на транспорт к бумажным.

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