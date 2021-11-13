С 28 декабря 2021 года в водительских удостоверениях появится отметка о праве управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

"С 28 декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78″, - говорится в сообщении министерства.

Отметка означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

Ранее "Страна" сообщала, что заказанные онлайн водительские права теперь можно получать в отделениях "Укрпочты". Документ оформляется в Электронном кабинете водителя, после этого его можно получить в любом почтовом отделении.

Также мы писали, что Кабинет Министров утвердил постановление об изменении правил получения водительских удостоверений. В частности, речь идет об увеличении сроков между экзаменами, после сдачи которых и можно будет получить соответствующий документ. Согласно постановлению, сроки между теоретическими и практически экзаменами в автошколах увеличили с трех месяцев до двух лет.