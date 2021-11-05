В Украине с пятницы, 5 ноября, водительские права, заказанные онлайн, можно получить в любом отделении "Укрпочты".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Документ оформляется в Электронном кабинете водителя, после этого его можно получить в любом почтовом отделении. Стоимость доставки включена в оплату всего сервиса.

"При оформлении удостоверения онлайн нужно просто выбрать доставку "Укрпочтой" на дом или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр - водительское удостоверение доставит передвижное отделение или же почтальон села", - отметила заместитель гендиректора компании по развитию бизнеса Алена Степина.

Доставить права обещают в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.

Напомним, в феврале Рада приравняла цифровое водительское удостоверение и документы на транспорт к бумажным.

"Страна" писала о том, что в сентябре в Украине изменили правила получения водительских удостоверений. Увеличились сроки между экзаменами, после сдачи которых и можно получить соответствующий документ.