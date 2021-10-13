Многомиллионные тендеры принадлежащей государству "Укрпочты" с завидным постоянством выигрывает зарегистрированная полгода назад компания "Тетра-Инвест" (Киев) с уставным фондом в одну тысячу гривен. В частности, в начале сентября эта компания получила право на строительство логистического центра нового образца возле аэропорта "Борисполь". Стоимость проекта 46 миллионов долларов (более 1,2 млрд грн). При этом для него привлечено финансирование ЕБРР и ЕИБ, а договор подписывался при участии министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщают Украинские новости.

Как указано на сайте Мининфраструктуры, сортировочный центр будет занимать площадь 9,2 га и расположится на территории индустриального парка в Борисполе. Завершить все работы планируется уже к концу 2023 года.

В октябре "Тетра-Инвест" выиграла тендер на строительство склада в Одессе для "Укрпочты" за 39 млн долларов, сообщалось в ProZorro. А минувшим летом компания побеждала в тендере на строительство складского комплекса для "Укрпочты" во Львове за 50 миллионов долларов.

По данным госреестра, "Тетра Инвест" зарегистрирована 17 марта 2021 года, уставный фонд компании составляет 1 тысячу гривен. Собственник и директор компании - некая Светлана Цикун, которая является основателем семи компаний и директором трех предприятий.

Одна из этих компаний, а именно "ЕИС" с уставным фондом в пять тысяч гривен, зарегистрированная в Тарасовке (Киевская область), в начале 2018 года побеждала в тендере на ремонт аэровокзала в Николаеве на 102 млн гривен. По данным местных СМИ, у компании были выявлены признаки фиктивности - ее не удалось найти ни по юридическому ни по фактическому адресу.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ объявила тендер о покупке наборов стаканов для виски за 50 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что Рада под американскую компанию вывела из-под тендеров строительство Киевской объездной дороги на 85 млрд.