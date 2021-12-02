Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок временного изъятия и возврата водительских прав.

В частности, добавился пункт, в котором прописано, что человек считается лишенным права водить авто после решения суда по поводу законности изъятия у него прав (то есть до этого водить можно).

Также, если права забрали за административные нарушения, если суд в течение трех месяцев не примет решения о лишении водителя права вождения, он может обратиться в правоохранительные органы и получить право водить авто еще на три месяца.

Если суд не примет решение в течение года, по заявлению водителя права ему вернут. То есть, в случае судебных проволочек, водитель - нарушитель сможет "отбить" удостоверение.

Ранее "Страна" сообщала, что с 28 декабря 2021 года в водительских удостоверениях появится отметка о праве управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Также мы писали, что Кабинет Министров утвердил постановление об изменении правил получения водительских удостоверений. В частности, речь идет об увеличении сроков между экзаменами, после сдачи которых и можно будет получить соответствующий документ. Согласно постановлению, сроки между теоретическими и практически экзаменами в автошколах увеличили с трех месяцев до двух лет.