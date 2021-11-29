В Ивано-Франковской области суд оштрафовал девушку, которая купила водительские права через Instagram, а после этого пыталась зарегистрировать их в "Дие".

Об этом свидетельствует приговор Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области, обнародованный в Едином реестре.

В приговоре сказано, что девушка увидела в Instagram объявление об изготовлении фальшивого водительского удостоверения. Ее это предложение заинтересовало. Она через соцсеть передала мошенникам свои паспортные данные и фото. В этом суд усмотрел пособничество в изготовлении поддельных документов.

"Приблизительно через неделю забрала удостоверение в отделении "Новой почты" и оплатила стоимость его изготовления в сумме 5 тысяч грн. Хотела проверить, зарегистрировано ли это удостоверение через мобильное приложение "Дия", и после этого ее вызвали в отделение полиции", - говорится в приговоре.

В итоге суд оштрафовал девушку на 5 100 грн. Также она должна заплатить 2 тысячи грн за проведение экспертиз.

Напомним, в Луцке парень за 4 000 грн купил поддельные права и пожаловался копам, что они не отображаются в "Дие".

Также мы писали о том, что в Николаеве 15-летний хакер создал фейковую "Дию" и продавал приложение за 250 грн.