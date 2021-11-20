Тренер футбольного клуба "Вердер" Маркус Анфанг лишился должности из-за подозрений в использовании поддельного COVID-сертификата о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера "Вердера", - сказал он.

Известно, что сегодня команда должна провести поединок против "Шальке". Исполнять обязанности наставника убдет Даниэль Зенкович.

Кроме Анфангаля, поста также лишился его помощник Флориан Юнге. Против него сейчас ведется расследование.

Напомним, в Греции, где для непривитых от Сovid-19 действует ряд ограничений, антипрививочники давали взятки врачам, чтобы те вкололи им физраствор вместо вакцины и они смогли получить ковид-сертификат. Однако медики брали взятки, но все равно кололи им настоящие вакцины.

Также "Страна" писала, что во Франции у государственной страховой похитили ключ вакцинации препаратом Pfizer и создали Covid-сертификат для Адольфа Гитлера. QR-код свидетельства о вакцинации умершего в 1945 году диктатора был признан действительным приложением CovPassCheck Института Роберта Коха и украинским приложением "Дия".