Европейская комиссия приняла решение рекомендовать выделить Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии и в Twitter председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - написала глава ЕК.

Она добавила, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.

Решение должно быть утверждено Европарламентом и Европейским советом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США также готовятся объявить о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов. В новый пакет, по его словам, войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия, боеприпасы и противобатарейные радары. В частности, в новый пакет войдут ракетные системы HIMARS и средства ПВО.

Кроме того, правительство Швеции также приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины на 500 млн шведских крон (около 48,6 млн долларов). В пакет помощи войдут противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования.

Напомним, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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