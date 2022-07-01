В пятницу, 1 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде. Она сообщила, что нужно сделать Украине для вступления в Евросоюз.

Об этом со ссылкой на выступление Урсулы фон дер Ляйен пишет Reuters.

По ее словам, Украине необходимо принять закон о СМИ, снизить влияние олигархов и назначить высших чиновников по борьбе с коррупцией.

Глава Еврокомиссии заявила, что эти важные реформы необходимы как можно скорее.

Также она добавила, что у Киева теперь есть "очень четкая европейская перспектива", но путь к членству в ЕС потребует времени и тяжелой работы.

"Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, что еще пять месяцев назад казалось почти невообразимым... Следующие шаги находятся в пределах вашей досягаемости. Но они потребуют тяжелой работы", - сказала она.

Напомним, Украина официально стала кандидатом в члены ЕС. Что этот статус дает, мы рассказывали в отдельном материале.

Мы писали, что Зеленский назвал предоставление Украине кандидатского статуса в ЕС уникальным и историческим моментом.

В Кабмине заявили о планах Украины выполнить условия для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.

Также сообщалось, что директор правительственного Офиса координации евроинтеграции Наталья Форсюк считает, что Украина вступит в Евросоюз не ранее 2029 года.