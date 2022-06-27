Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейский союз, чтобы ее приняли в этот союз, а это будет нескоро.

Такое заявление сделал посол Финляндии в США Микко Хаутала во время выступления на семинаре в Гудзоновском институте.

"Они (украинские власти - Ред.) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что, когда и если они присоединятся, они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет", - заявил посол.

Мы рассказывали, что главы государств - членов Европейского союза официально поддержали предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Однако кандидатство означает, что для того, чтобы стать полноценными членами, нужно выполнить условия. Что именно предстоит сделать для вступления - мы разбирались здесь. Одно из требований - окончание войны.

Также "Страна" писала, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет работать в "турборежиме", чтобы выполнить все обязательства для членства в Евросоюзе к 2025 году.