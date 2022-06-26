Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет работать в "турборежиме", чтобы выполнить все обязательства для членства в Евросоюзе к 2025 году.

Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, во время каденции их созыва Рада приняла 81 законодательный акт, связанный с европейской интеграцией.

"И это абсолютный рекорд. Последний день недавнего заседания ознаменовался четырьмя такими законами. Это Стамбульская конвенция, это Антикоррупционная стратегия и это два Закона в сфере экологии, связанные с вывозом отходов и вопросами, связанными с лесами", - сказал он.

В то же время Стефанчук уточнил, что после принятия таких решений Украина получит ряд директив от Евросоюза. Наше законодательство нужно будет подкорректировать под них. Поэтому, по его словам, Рада будет делать все возможное, чтобы до 2025 года Украина выполнила все требования, необходимые для членства в ЕС.

"За парламентом никаких задержек не будет, потому что наше направление понятно, мы к по нему будем идти, включая всем известный турборежим", - резюмировал он.

Напомним, Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

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