Украинцев, которые пострадали от войны, Минцифры Украины призывает обращаться в ЕСПЧ. По заявлению министерства люди смогут рассчитывать на компенсацию от ЕСПЧ в 5-30 тысяч долларов.

Для этого нужно подать заявку не позднее 16 января 2023.

Алгоритм такой:

Заполнить форму на сайте ЕСПЧ, Распечатать форму, Отправить ее письмом бесплатно через "Укрпочту" на адрес ЕСПЧ.

Правда, не совсем понятно кто будет эти деньги платить. Россия, как известно, вышла из под юрисдикции ЕСПЧ.

Как писала "Страна", в Украине нет механизма компенсации людям, пострадавшим от войны. Украинцы не могут оформить заявки на выплаты за разрушенное жилье.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.