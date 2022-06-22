В Минцифры заявили, что пострадавшие от войны украинцы могут рассчитывать на компенсацию ЕСПЧ до $30 тысяч
Украинцев, которые пострадали от войны, Минцифры Украины призывает обращаться в ЕСПЧ. По заявлению министерства люди смогут рассчитывать на компенсацию от ЕСПЧ в 5-30 тысяч долларов.
Для этого нужно подать заявку не позднее 16 января 2023.
Алгоритм такой:
- Заполнить форму на сайте ЕСПЧ,
- Распечатать форму,
- Отправить ее письмом бесплатно через "Укрпочту" на адрес ЕСПЧ.
Правда, не совсем понятно кто будет эти деньги платить. Россия, как известно, вышла из под юрисдикции ЕСПЧ.
Как писала "Страна", в Украине нет механизма компенсации людям, пострадавшим от войны. Украинцы не могут оформить заявки на выплаты за разрушенное жилье.
Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.