Еврокомиссия разрешила государствам-членам ЕС временно отказаться от уплаты пошлины и НДС на импорт гуманитарной помощи для украинцев.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Мера будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Она распространяется на продовольствие, одеяла, палатки, электрогенераторы и другое оборудование, ввозимое из третьих стран и предназначенное для помощи украинцам.

Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на товары, ввозимые:

- Государственными организациями (государственные органы и органы публичного права, включая больницы, правительственные организации, региональные правительства, города и т.д.)

- Благотворительными организациями, утвержденными компетентными органами государств-членов.

Напомним, что ранее в СМИ писали о случаях, когда лекарства для Украины из гуманитарной помощи оказываются в продаже на полках аптек. И что по оценкам волонтеров Украина получает от 4000 до 4500 тонн гуманитарной помощи в день.

Также мы писали, что глава Еврокомиссии 1 июля выступила в Верховной Раде.