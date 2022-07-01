В ЕС временно откажутся от уплаты пошлины и НДС на импорт гуманитарной помощи для Украины
Еврокомиссия разрешила государствам-членам ЕС временно отказаться от уплаты пошлины и НДС на импорт гуманитарной помощи для украинцев.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Мера будет применяться задним числом с 24 февраля и будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Она распространяется на продовольствие, одеяла, палатки, электрогенераторы и другое оборудование, ввозимое из третьих стран и предназначенное для помощи украинцам.
Освобождение от уплаты пошлины и НДС распространяется на товары, ввозимые:
- Государственными организациями (государственные органы и органы публичного права, включая больницы, правительственные организации, региональные правительства, города и т.д.)
- Благотворительными организациями, утвержденными компетентными органами государств-членов.
Напомним, что ранее в СМИ писали о случаях, когда лекарства для Украины из гуманитарной помощи оказываются в продаже на полках аптек. И что по оценкам волонтеров Украина получает от 4000 до 4500 тонн гуманитарной помощи в день.
Также мы писали, что глава Еврокомиссии 1 июля выступила в Верховной Раде.