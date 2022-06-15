В Чехии ограничили выплаты гуманитарного пособия украинским переселенцам и изменили правила размещения в общежитиях. Об этом сообщает Czech Radio.

"Верхняя палата парламента Чешской Республики поддержала ограничение выплаты украинским беженцам - так называемого гуманитарного пособия в размере 5000 крон (200 евро). Упомянутая сумма уже не будет начисляться, если чешское государство бесплатно предоставляет прибывшим беженцам кров, питание и гигиенические средства. Мера направлена против "дотационного туризма", - говорится в сообщении.

Кроме того, предполагаются проверки с целью выяснить, проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по тем адресам, которые были ими заявлены.

Чешские законодатели изменили также правила размещения украинских беженцев в общежитиях и выплату денежных пособий.

"Размещение беженцев во временных общежитиях может продолжаться не дольше 3 месяцев, а во временных помещениях наподобие спортивных залов и палаточных городков – не дольше одного месяца", - сообщает источник.

Подтвержден действующий режим регистрации украинских беженцев на чешской территории и возможность начисления им по прошествии полугода пребывания в Чехии пособия в размере прожиточного минимума – 4250 крон (170 евро) на взрослого человека и 3050 крон (122 евро) на ребенка.

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