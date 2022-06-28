Лекарства, поступающие в Украину как гуманитарная помощь, оказываются в аптеках.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, посвященной коррупции в украинской медицине.

Ссылаясь на данные волонтеров, издание приводит случаи продажи медицинской гуманитарки, предназначенной для бесплатной выдачи пациентам. В частности, описан случай продажи в аптеке одной из харьковских больниц повязок для восстановления пациентов после операции по удалению аппендицита.

"По оценкам украинской стороны, сейчас она получает от 4000 до 4500 тонн гуманитарной помощи в день. Эксперты говорят, что медицинская помощь особенно подвержена коррупции из-за ее высокой стоимости, но масштабы проблемы оценить трудно, так как нет официального контроля за частной помощью", - пишет издание.

Для решения проблемы The Telegraph предлагает отдать контроль над поставками гуманитарной помощи антикоррупционным органам.

Ранее "Страна" сообщала, что глава одного из огромных благотворительных фондов в Одесской области пойман на разворовывании гуманитарки. Он организовал поставки от международных доноров в Украину касок, бронежилетов и других принадлежностей якобы для нужд армии, а потом продавал все это.

Мы также рассказывали, почему в США говорят о проблемах с использованием помощи для Украины.