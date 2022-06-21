Во Львовской области разоблачили схему ввоза товаров под видом гуманитарной помощи. Грузовик, который следовал в Украину через пункт пропуска "Краковец", согласно документам перевозил гуманитарную помощь.

Однако проверив авто, правоохранители обнаружили 14 паллет и более 950 коробок с компьютерной техникой и мобильными телефонами, дорогую женскую обувь и брендовую одежду.

Об этом случае сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

Cтоимость изъятого – более 70 миллионов гривен. Груз арестован, следственные действия продолжаются.

Как писала "Страна", пограничники рассказали об изменениях в правилах вывоза детей за границу во время войны.

Напомним, в этом месяце на границе с Польшей временно не пропускали транспорт из Украины через пункт "Краковец".

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.