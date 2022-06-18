Польша временно не будет пропускать транспорт из Украины через пункт "Краковец"
Пограничный пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей с 19 июня временно перестанет пропускать из Украины автомобили и автобусы.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
При этом движение в Украину продолжится.
Пограничники просят выбрать для пересечения другие пункты пропуска - "Грушев - Будомеж", "Шегини - Медыка" или "Рава-Русская - Гребенне".
Ранее пограничники рассказали об изменениях в правилах вывоза детей за границу во время войны.
Также напомним, что Кабмин изменил правила пересечения границы для военнообязанных водителей.
Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
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