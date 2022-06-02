Украинские пограничники задержали на границе с Польшей мужчину, который пытался выехать, имея при себе коллекцию антиквариата, оружие и наркотики.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украинец на автомобиле остановили в пункте пропуска "Шегини". Во время проверки правоохранители обнаружили охотничье ружье, пистолет, затворную раму со стволом и прицелом, патроны с резиновым шаром, светошумового действия и для спортивной стрельбы, одиннадцать ножей, штыков и сабель, бортовые авиационные часы и авиационный вариометр.

Также у него нашли 600 монет разного номинала, среди которых российские юбилейные монеты, отчеканенные по случаю аннексии Крыма с антиукраинской пропагандой, коллекцию почтовых марок – 1500 штук, 150 банкнот, около 200 различных нагрудных знаков, медалей, часов, старинную икону, недействительные удостоверения, 100 пустых бланков, георгиевские ленты и другую символику СССР.

Из-за нервного поведения мужчины и нечеткого языка, к осмотру привлекли собаку и обнаружили еще и наркотики, предварительно марихуану.

Мужчину передали СБУ.

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