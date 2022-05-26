Участник двух Олимпийских игр в составе сборной Украины, тяжелоатлет Геннадий Красильников задержан по обвинению в корректировке огня российских войск по Чугуеву Харьковской области.

Видео с кадрами задержанного штангиста опубликовано в сети. Отмечается, что Красильникова украинские военные задержали в Чугуеве.

Красильников - мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9-е и 4-е места в финальном зачете.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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