Послание украинского президента Владимира Зеленского, переданное лидером Индонезии Джоко Видодо российскому коллеге Владимиру Путину, не было в письменной форме.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Джоко Видодо был с визитом в Украине, после чего отправился в РФ. Накануне поездки в Россию он предложил передать послание Владимира Зеленского Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам. Также президент Индонезии сказал, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

Вчера Видодо сообщил, что передал Путину послание.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента Украины Никифоров не подтвердил "Стране", что Зеленский передавал послание Путину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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