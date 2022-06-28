В Офисе президента Украины отреагировали на заявление Кремля о возможности Киева закончить войну в Украине "до конца суток".

Как написал в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия действительно может завершить войну в Украине в любой момент, если ее руководство вдруг станет адекватным.

"Опять Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - подчеркнул Подоляк.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что война в Украине закончится, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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