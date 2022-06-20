Если сравнивать текущие события в Украине со Второй мировой войной, то сейчас мы уже в 1943 году, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в своем Твиттере.

Правда, по его мнению, россияне "еще не хотят верить в реальность".

Историческое сравнение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Под 1943 годом, видимо, подразумевается коренной перелом в войне, наступивший после сражения на Курской дуге, которую выиграли советские войска и после которой у Красной армии не было ни одного серьезного поражения. Также в этом году англо-американские войска разбили немцев в Северной Африке и высадились на юге Италии. Правда, нужно напомнить, что всем этим событиям предшествовал разгром гитлеровской армии под Сталинградом", - написал канал.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.