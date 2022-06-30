В Кремле заявили, что вопрос о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии в середине ноября анализируется, решение будет принято позже.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По его словам, заявления Бориса Джонсона о саммите не повлияют на решение Путина участвовать в мероприятии.

На саммит, напомним, приглашены и президент РФ, и президент Украины. Вчера, после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве, Зеленский заявил, что его участие будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита.

Видодо после визита в Украину отправился в Москву, где он планирует провести переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, он будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

Напомним, британский премьер заявил, что будет "искренне изумлен", если Путин приедет лично на саммит.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

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