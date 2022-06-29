Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии, куда приглашен Владимир Путин, будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита (то есть, будет ли там Путин или нет, Ред.).

Свой ответ Зеленский дал во время совместного брифинга с президентом Республики Индонезия Джоко Видодо, который сегодня впервые с визитом в Киеве.

"Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати". И конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита", - сказал Зеленский.

Отметим, что вчера помощник президента РФ Ушаков заявлял, что Путину пришло приглашение лично присутствовать на саммите.

А итальянский премьер со ссылкой на президента Индонезии сообщил, что на саммит G20 "Путин не приедет, может состояться удаленное выступление, посмотрим".

Саммит G-20 в Индонезии должен состояться в середине ноября.

Напомним, и Путин, и Зеленский приняли приглашение Индонезии посетить саммит G20 в ноябре.

Тем временем в Вашингтоне также решают, ехать ли Байдену на саммит G20, если там будет Путин.

Как писала "Страна", глава Еврокомиссии не поддержала идею бойкота саммита G20 из-за участия в нем Путина.

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