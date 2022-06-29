29 июня президент Индонезии Джоко Видодо после участия в саммите G7 посетит Киев. Он прибудет поездом из польского Перемышля.

"Из аэропорта Мюнхена, Германия, во вторник утром я направился в Жешув, город в Польше, расположенный в 80 км от границы с Украиной. Если ничего не произойдет, сегодня вечером я поеду поездом примерно на 12 часов в Киев, столицу Украины", – сообщил Видодо во вторник.

Индонезия в ноябре этого года проведет саммит G20, куда приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Туда приглашен и Путин.

С этим связана международная интрига - приедет ли Путин на саммит в Джакарте. Западные страны там его видеть не хотят, но остальные участники объединения не против появления там президента РФ.

Ранее мы писали, что президент Индонезии в этом месяце посетит Киев и Москву, чтобы обсудить продовольственный кризис.

Из-за того, что Россия блокирует порты Черного моря, Украина не может поставлять зерно в страны Африки и Азии, которые зависят от украинских продуктовых поставок.

Также мы писали, что Видодо хочет стать первым лидером страны из Азии, посетившим Украину и Россию.