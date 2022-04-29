Президент США Джо Байден и его советники все еще ведут переговоры о том, как быть с ноябрьским саммитом G20, в котором планирует принять участие президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Ранее Штаты обсуждали с принимающей саммит Индонезией, чтобы та не приглашала Путина. Но президент Индонезии все-таки его пригласил (как и Владимира Зеленского).

Несмотря на это решение о бойкоте саммита, до которого осталось полгода, Вашингтон еще не принял. И официальные лица взвешивают недостатки своего отсутствия на мероприятии и уступки его России и Китаю.

"Президент ясно выразил свою точку зрения: Россия не должна быть частью этого. Но, опять же, это через шесть месяцев", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Помощники Белого дома отдают себе отчёт в том, что G20 коллективно не исключит Россию из своих рядов, поскольку решение требует консенсуса, а Китай ясно дал понять, что не поддерживает такой шаг. Это создает опасения, что саммит на индонезийском острове Бали пройдет с большими сложностями.

Чиновники Белого дома обдумывали разные сценарии действий, в том числе отправку на мероприятие делегации более низкого уровня или дистанционное участие в нем. Но личное присутствие Байдена по-прежнему считается наиболее вероятным исходом, даже если там и будет Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что и Путин, и Зеленский приняли приглашение Индонезии посетить саммит G20 в ноябре.

Также мы приводили заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что идея исключения России из "Большой двадцатки" не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств - членов форума.