Владимир Путин сделал серию заявлений об Украине перед вылетом из Ашхабада в Москву.

"Призыв НАТО к Киеву продолжать боевые действия подтверждает, что Украина - просто средство для достижения Западом его целей. Из Украины сделали плацдарм для того, чтобы раскачать Россию". "Подготовка НАТО к противостоянию с РФ с 2014 года для Москвы не новость. НАТО нужна только как инструмент политики США". "У РФ нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии". В ответ на реплику Бориса Джонсона о "женщине, которая никогда не начала бы войну" Путин вспомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами. Позиция Путина насчет "специальной военной операции" не изменилась с 24 февраля. "Спецоперация" идет по плану. Войска РФ продвигаются и достигают целей в ходе "спецоперации". "В Кременчуге не было никакого теракта. Армия РФ не бьет ни по каким гражданским объектам в ходе спецоперации".

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".