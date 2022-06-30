"Из Украины сделали плацдарм". Путин выступил с серией заявлений о ситуации в мире
Владимир Путин сделал серию заявлений об Украине перед вылетом из Ашхабада в Москву.
- "Призыв НАТО к Киеву продолжать боевые действия подтверждает, что Украина - просто средство для достижения Западом его целей. Из Украины сделали плацдарм для того, чтобы раскачать Россию".
- "Подготовка НАТО к противостоянию с РФ с 2014 года для Москвы не новость. НАТО нужна только как инструмент политики США".
- "У РФ нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии".
- В ответ на реплику Бориса Джонсона о "женщине, которая никогда не начала бы войну" Путин вспомнил о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами.
- Позиция Путина насчет "специальной военной операции" не изменилась с 24 февраля. "Спецоперация" идет по плану. Войска РФ продвигаются и достигают целей в ходе "спецоперации".
- "В Кременчуге не было никакого теракта. Армия РФ не бьет ни по каким гражданским объектам в ходе спецоперации".
Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.
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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".