Президент Индонезии предложил передать послание Владимира Зеленского главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщает Sky News.

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание, чтобы попытаться помочь мирным переговорам.

После встречи с Владимиром Зеленским Видодо, который после поездки в Киев отправляется в Москву, сказал, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно добиться, я выразил важность мирного решения", - сказал лидер Индонезии.

"Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я скоро встречусь", – добавил он.

Реакция Зеленского на предложение президента Индонезии неизвестна.

Ранее "Страна" сообщала, что Видодо прибыл в Киев после участия в саммите G7. Он прибыл поездом из польского Перемышля.

Также мы рассказывали, что Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии, куда приглашен Владимир Путин, будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита. Об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Республики Индонезия.