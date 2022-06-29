Президент Индонезии предложил передать Путину личное послание от Зеленского
Президент Индонезии предложил передать послание Владимира Зеленского главе Кремля Владимиру Путину.
Об этом сообщает Sky News.
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание, чтобы попытаться помочь мирным переговорам.
После встречи с Владимиром Зеленским Видодо, который после поездки в Киев отправляется в Москву, сказал, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.
"Несмотря на то, что этого очень трудно добиться, я выразил важность мирного решения", - сказал лидер Индонезии.
"Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я скоро встречусь", – добавил он.
Реакция Зеленского на предложение президента Индонезии неизвестна.
Ранее "Страна" сообщала, что Видодо прибыл в Киев после участия в саммите G7. Он прибыл поездом из польского Перемышля.
Также мы рассказывали, что Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии, куда приглашен Владимир Путин, будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита. Об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Республики Индонезия.