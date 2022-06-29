В среду, 29 июня, правительство Великобритании объявило о новых санкциях против российских бизнесменов.

Об этом сообщает британское правительство.

Среди попавших под санкции Владимир Потанин - второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата "Интеррос" (в него входит "Норильский никель").



"Потанин продолжал накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретя "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину", - сообщают в правительстве Британии.

Также в санкционный список попала президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар" Анна Цивилева, которая, как сказано в релизе правительства является двоюродной сестрой Путина. В список попал и ее муж Сергей Цивилев.

"Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. АО "Группа Колмар" сегодня также находится под санкциями", - сообщает британское правительство.

Британия также ввела санкции против начальника главного оперативного управления российского Генштаба Сергея Рудского, сына Михаила Гуцериева Саида и бизнесмена Саит-Салама Гуцериева и Московского индустриального банка.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против братьев Путина и его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

Также сообщалось, что Великобритания ввела санкции против российских журналистов.